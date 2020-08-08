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أخبار البلد

استقبلت 10970 شكوى في يوليو.. رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:08 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التلقي والرصد والتعامل مع الشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو 2020.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة، والتفاعل السريع مع الشكاوى والاستغاثات الطبية على وجه الخصوص، خاصة لمصابي فيروس كورونا، في هذه الآونة، موجها الشكر لجميع الجهات الطبية المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري. 

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن المنظومة استقبلت ورصدت 10970 شكوى وطلبا واستغاثة وبلاغا واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو 2020 حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإعطاء الأولوية لتلك الشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.

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وأوضح أنه قد استمر للشهر الرابع على التوالي الربط الإلكتروني للخط الساخن لوزارة الصحة (105) المخصص لاستقبال مكالمات المواطنين الخاصة بالاستفسارات والخدمات المقدمة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والخط الساخن لوزارة التعليم العالي (15311) لتقديم الاستشارات الطبية، والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528)، بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من أمين عام مجلس الوزراء، حيث تكاملت الخدمات المتاحة على هذه الخطوط الثلاثة لصالح المواطنين وبما يُحقق زيادة القدرة الاستيعابية لتلقى اتصالات المواطنين خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى وتقديم الاستشارات الطبية، وزيادة فعالية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأي منها، وتوجيهه لتحقيق استفادته من الخدمات الأخرى المتاحة على هذه الخطوط خلال نفس المكالمة. 

وأشار مدير المنظومة إلى أن شهر يوليو شهد تراجعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بالاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا من 16564 شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي إلى 4620 شكوى خلال شهر يوليو تضمنت بلاغات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطلب إجراء الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعات، ومسحات، وطلب تقديم بعض الخدمات والإجراءات الوقائية، وشكاوى وطلبات بعض الإصابات المؤكدة لتوفير رعاية مركزة للعزل بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض المزمنة لمصابي كورونا ومنها (مرضى الفشل الكلوي - أمراض الكبد - القلب- أمراض السكر- أمراض الضغط).

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وأكد أن المنظومة أولت اهتمامًا كبيرا لهذه الشكاوى والبلاغات لسرعة حسمها وتقديم الخدمة المناسبة لكل منها بالتنسيق مع قيادات وزارة الصحة على كافة المستويات وتحت إشراف وزيرة الصحة، كما قام رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديرو المستشفيات الجامعية بالاستجابة وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحالات التي تطلبت النقل والتعامل مع المستشفيات الجامعية وبمتابعة من وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وامتد التنسيق والتعاون لتحقيق الاستجابات المطلوبة لصالح المواطنين طالبي الخدمة مع عميد طب الأزهر ومديري المستشفيات التعليمي.
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