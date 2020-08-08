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أخبار العالم

انفجار بيروت.. رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يصل قصر بعبدا

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:09 م
قصر بعبدا
قصر بعبدا
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سمر صالح
وصل رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال"، إلى بيروت على رأس وفد؛ للتأكيد على تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني، ولقاء المسئولين بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت الثلاثاء.

وكتب "ميشال"، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا بالانفجار وسنقدم المساعدات". 

وسيلتقي المسئول البلجيكي الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الوزراء حسان دياب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي صرف 33 مليون يورو لتمويل أول مساعدة عاجلة للبنان، وإرسال موارد مادية منها سفينة مستشفى إيطالية لتقديم المساعدة للطواقم الإغاثية في بيروت بعد الانفجار العنيف الثلاثاء الذي أوقع أكثر من 150 قتيلًا.

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