ثورة عارمة ضد الحكومة.. رئيس لبنان السابق يطالب بانتخابات نيابية مبكرة.. فيديو

قال أمين الجميل رئيس لبنان السابق، إنه هناك جو من عدم الثقة والثورة العارمة ضد الحكومة في لبنان.





وأضاف أمين الجميل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن ما يحدث في لبنان ليس بسبب التفجير مرفأ بيروت فقط ولكن الاحتجاجات العارمة في لبنان هي ثورة على الحكومة ومصداقيتها وأعمالها .





وتابع امين الجميل:" الشارع اللبناني لن يستقر طالما تواجدت الحكومة اللبنانية الحالية، ولا نعتقد أن الحكومة الحالية هي التي سوف تستمر في لبنان".





وأكمل امين الجميل:" ما نطالب به ليس تغيير الحكومة فقط ولكن نطالب بانتخابات نيابية مبكرة لان الشعب فقط الثقة في المسؤولين ".



