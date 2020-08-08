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ثورة عارمة ضد الحكومة.. رئيس لبنان السابق يطالب بانتخابات نيابية مبكرة.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:45 م
احتجاجت لبنان
احتجاجت لبنان
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هاني حسين
قال أمين الجميل رئيس لبنان السابق، إنه هناك جو من عدم الثقة والثورة العارمة  ضد الحكومة في لبنان.

وأضاف أمين الجميل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن  ما يحدث في لبنان ليس بسبب التفجير مرفأ بيروت فقط ولكن الاحتجاجات العارمة في لبنان هي ثورة على الحكومة ومصداقيتها وأعمالها .

وتابع امين الجميل:"  الشارع اللبناني لن يستقر طالما تواجدت الحكومة اللبنانية الحالية، ولا نعتقد أن الحكومة الحالية هي التي سوف تستمر في لبنان".

وأكمل امين الجميل:"  ما نطالب به ليس تغيير الحكومة فقط ولكن نطالب بانتخابات نيابية مبكرة لان الشعب فقط الثقة في المسؤولين ".

ولفت أمين الجميل:"  علينا انتخاب مجلس نواب جديد يشكل حكومة جديدة تشكل طموحات وتطلعات الشعب اللبناني"، مضيفا:"  هناك طلاق كامل بين الشعب والحكومة في لبنان، والتظاهرات في لبنان تعبر عن مشاعر الناس".
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