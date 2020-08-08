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فن

"أحقر ناس جم على السلطة".. إليسا تهاجم الرئيس والمسئولين في لبنان بعد مظاهرات اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:19 م
اليسا
اليسا
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة اللبنانية اليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعقب فيه على احداث لبنان الحالية بعد مشاركتها فى مظاهرات اليوم وهاجمت فيها المسئوليين اللبنانيين. 

وقالت اليسا :"قائلة: "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم".

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وكانت اليسا هاجمت المسئولين أيضا فى رسالة سابقة عقب احداث الانفجار والشباب الذين تم انتشالهم من تحت الانقاض وخاصة الشاب "جو عقيقى" الذى تم إنتشاله من تحت الانقاض بعد الحادث بثلاثة أيام مما أثار الغضب.

وكتبت إليسا فى تغريداتها :"ما بصدق إنو حد ترند المرحوم جو عقيقي، شهيد الإهمال، في ترند أنا بفتخر برئيسي.. حدا يخبرني قدام المصايب اللي صايرة شو في سبب انا نفتخر برئيسنا؟ شخص متواطئ معو خبر من سنة بالخطر الموجود متلو متل الفاسدين..ولك خيرة الشباب بهالبلد ماتوا وبيوت الناس مهبطة شو بيعملكن رئيسكن؟ استحوا بقا". 
"أحقر ناس جم على السلطة".. إليسا تهاجم الرئيس والمسئولين في لبنان بعد مظاهرات اليوم
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