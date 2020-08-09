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توك شو

أحمد موسى: رئيس البرلمان خاض معارك صعبة أمام الإخوان وإعلام الظلام

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:28 ص
الدكتور علي عبد العال،
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب
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قسم التوك شو
أشاد الإعلامي أحمد موسى بتصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لصحيفة الأهرام، مضيفا: "أنا أثق وبحب هذا الرجل لأنه خاض معارك صعبة وتحمل الكثير وصمد أمام الجماعة الإرهابية وإعلام الظلام وكل هذا من أجل الدولة المصرية. 


وتناول "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أبرز عناوين للدكتور علي عبد العال وكان أهمها : الرئيس السيسي وضع علاجا دقيقا لأمراض مصر المزمنة، وحقق طفرة تنموية، وما يحدث في مصر في عصره لم يحدث طوال 70 عاما . 


وتابع أحمد موسى: قرأت تصريحات رئيس مجلس النواب، مصر قوية تمتلك كل مقومات الردع لفرض إرادتها، ولولا إجراءات الإصلاحات الإقتصادية لتحولنا لدولة فاشلة، مضيفا واهم من يحاول استدراج مصر الي مغامرات غير محسوبة تستنزف مواردها. 


وأضاف موسى : الازمة الليبية قضية أمن قومي، ومجلس الشيوخ إثراء للتجربة النيابية والحياة السياسة ولم يكلف موازنة الدولة أي أعباء، مصر استعادت بعد 30 يونيو دورها ومكانتها الخارجية وعالجت سنوات الجفاء مع القارة الإفريقية، وقواتنا المسلحة لعبت دورا كبيرا في مواجهة فيروس كورونا والحكومة أدارت الأزمة بالعلم والاستفادة من الآخرين. 

وأشار موسى إلى أن الدكتور على عبد العال أكد أن البرلمان تحمل من ضغوط ما لا يتحمله مجلس من قبل، ومصلحة الوطن أهم من الشعبية الزائفة، والمشروعات والمصانع الجديدة تفتح أبواب الأمل، والخدمات المميكنة ترفع رضى المواطن عن الخدمات العامة، والنظم السياسية والانتخابية متعددة وتخضع للتجربة والتطوير، لذلك يدعو الجميع بالمشاركة في الانتخابات لأنه حق واجب. 

وأكد "موسى" أن هجوم الخونة وأعداء الوطن على الدكتور علي عبد العال فخر ووسام لأنه يدافع عن وطنه، وهذا يعتبر قوة للإصلاح والتنمية وتقدم البلد، موضحا أن عبد العال رسالته واضحة وتركت أثرا بداخل هؤلاء الخونة . 
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