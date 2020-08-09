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أخبار البلد

أهم الأخبار.. خالد الغندور يخضع لعملية جراحية.. اشتعال النيران في سيارة نقل أعلى كوبري التسعين.. وعلي جمعة: التوسل بالسيدة مريم ليس حراما

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:47 ص
خالد الغندور في المستشفى
خالد الغندور في المستشفى
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

اشتعلت النيران في سيارة نقل ثقيل أعلى كوبري التسعين بالقاهرة الجديدة ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

تشهد الأحوال الجوية على البلاد، اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري يكون معتدل ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 24 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

نشر خالد الغندور لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

حرص الكونغولي جاكسون موليكا علي الظهور  بقميص نادي الزمالك خلال أداء اللاعب لبعض التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية.

تجمع حوالي 5000 شخص أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة عطلة نهاية الأسبوع الخامسة على التوالي، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية لوكالة سبوتنيك.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كل الصالحين من الأنبياء والشهداء والعلماء والأولياء وآل البيت محل سؤال للدعاء.

قالت الطالبة بسملة عصام، صاحبة واقعة "الصفر" بامتحانات الثانوية العامة، إنها يوم امتحان اللغة الإنجليزية تحرر لها محضر غش، لأنها ساعدت إحدى الطالبات على الغش.

أعادت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها على إنستجرام غناء "بحبك يالبنان" للمطربة فيروز، إهداء للشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة "تويتر" الأمريكية أجرت مفاوضات أولية بشأن عملية دمج محتملة مع تطبيق "تيك توك" الصيني.
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