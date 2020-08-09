إصابة ضابط أمريكي واعتقال 24 متظاهرا مع دخول احتجاجات بورتلاند اليوم 73

كشفت الشرطة الأمريكية في بورتلاند أن 24 شخصا اعتقلوا مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في المدينة الأمريكية لليوم الثالث والسبعين.





وقالت الشرطة السبت "خلال ساعات المساء ليوم 7 أغسطس وفجر 8 أغسطس 2020، ألقى الضباط القبض على 24 شخصا".





وأضافوا أن أحد الضباط أصيب بجروح بسبب إلقاء حجر كبير خلال التجمع غير القانوني.





واندلعت احتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية في بورتلاند ومدن أمريكية أخرى بعد وفاة الرجل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في 25 مايو





وتطورت احتجاجات بورتلاند منذ ذلك الحين إلى معركة ليلية ضد القوات الفيدرالية التي نشرها الرئيس دونالد ترامب في المدينة على الرغم من اعتراضات الدولة والمسؤولين المحليين.







