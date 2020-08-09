لجنة مكافحة كورونا: مصر نجحت فى السيطرة على الفيروس.. فيديو

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، إن نجاح السيطرة على الفيروس اعتمد على تعليمات القيادة السياسية بشأن الإجراءات الاحترازية ووعى المواطن أيضا.





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مصر من الدول التى نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا.





وأشار إلى أن لقاح كورونا لا يزال فى مرحلة الدراسة الثالثة وكل الدول تنتظر نتائجه، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى.



