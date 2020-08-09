للوقاية من فيروس كورونا.. مناطق عليك تنظيفها جيدا في السيارة

بعد انحسار فيروس كورونا في مصر يجب ان نقوم بالأجرائات الوقائية اكثر من اللازم لنضمن القضاء عليه نهائيا فيجب الحرص علي اتباع النصائح الصحية و الاهتمام بتنظيف و تطهير السيارة .
ويجب الحرص علي تعقيم الأشياء التي نتعامل معها يوميًا و اهمها السيارة تجنبًا لانتقال العدوى، وفي هذا السياق نطرح عليكم أبرز النصائح التي يجب اتباعها لتعقيم و تطهير السيارة .
يجب إجراء التنظيف الجاف لانه من أهم الاشياء التي تقضي على الفيروسات في السيارة خصوصا كورونا لانة توجد بعض الأجزاء تتكاثر بها الجراثيم ، لاستخدامها دائما ، ومنها حزام الامان و الدكسيون و ازرار النوافذ .
يجب الحرص على تنظيف اضيق الاماكن والتي يكون من الصعب الوصول إليها بالتنظيف العادي، واكثر هذة الاماكن بين المقاعد الأمامية والكونسول ، والمناطق الموجودة خلف المقاعد، لانها تصبح مرتع للفيروسات .
الاهتمام بتعقيم السيارة يضمن سلامتك و سلامة اسرتك خصوصا هذه الفترة لانها فترة انحسار الفيروس مما يعني انة الان اصبح في اضعف حالات و هو اهم وقت للأهتمام بتطهير و تعقيم الاشياء التي نستخدمها بشكل يومي .