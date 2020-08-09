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سيارات

للوقاية من فيروس كورونا.. مناطق عليك تنظيفها جيدا في السيارة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:02 ص
للوقاية من فيروس
للوقاية من فيروس كورونا .. مناطق عليك تنظيفها جيدًا في السي
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اشرف عطية
بعد انحسار فيروس كورونا في مصر يجب ان نقوم بالأجرائات الوقائية اكثر من اللازم لنضمن القضاء عليه نهائيا فيجب الحرص علي اتباع النصائح الصحية و الاهتمام بتنظيف و تطهير السيارة .

ويجب الحرص علي تعقيم الأشياء التي نتعامل معها يوميًا و اهمها السيارة تجنبًا لانتقال العدوى، وفي هذا السياق نطرح عليكم أبرز النصائح التي يجب اتباعها لتعقيم و تطهير السيارة .

يجب إجراء التنظيف الجاف لانه من أهم الاشياء التي تقضي على الفيروسات في السيارة خصوصا كورونا لانة توجد بعض الأجزاء تتكاثر بها الجراثيم ، لاستخدامها دائما ، ومنها حزام الامان و الدكسيون و ازرار النوافذ .

يجب الحرص على تنظيف اضيق الاماكن والتي يكون من الصعب الوصول إليها بالتنظيف العادي، واكثر هذة الاماكن بين المقاعد الأمامية والكونسول ، والمناطق الموجودة خلف المقاعد،  لانها تصبح مرتع للفيروسات .

الاهتمام بتعقيم السيارة يضمن سلامتك و سلامة اسرتك خصوصا هذه الفترة لانها فترة انحسار الفيروس مما يعني انة الان اصبح في اضعف حالات و هو اهم وقت للأهتمام بتطهير و تعقيم الاشياء التي نستخدمها بشكل يومي . 

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