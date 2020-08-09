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فن

مهرجان عمان السينمائي يلجأ إلى سينما السيارات لتفادي كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:58 م
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم
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محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان (عمّان السينمائى الدولى - أوّل فيلم) عن استحداث برنامج بديلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تأجيل الدورة الأولى إلى أواخر أغسطس الحالي بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأنه تماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعى وحرصًا على تقديم تجربة فعلية واحتفائية قدر الإمكان، سيعمد المهرجان إلى إيجاد طريقة بديلة خلاقة من خلال استحداث ثلاث شاشات سينما لِلسيارات (درايڤ إن) فى منطقة العبدلى الجديد.

وأيضا:


ومن المنتظر أن يتم استخدام مسرح الهيئة الملكية الأردنية للأفلام فى الهواء الطلق، فيما تُنظم أيام عمان لصناع الأفلام بمزيج من الحضور الفعلى والافتراضى.


ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي وهو يشمل كلًا مِن رجا غرغور وعمر المصري وباتر قردن وناديا سختيان.

وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام. 

مهرجان عمان السينمائي يلجأ إلى سينما السيارات لتفادي كورونا
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