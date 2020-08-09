مهرجان عمان السينمائي يلجأ إلى سينما السيارات لتفادي كورونا

وأنه تماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعى وحرصًا على تقديم تجربة فعلية واحتفائية قدر الإمكان، سيعمد المهرجان إلى إيجاد طريقة بديلة خلاقة من خلال استحداث ثلاث شاشات سينما لِلسيارات (درايڤ إن) فى منطقة العبدلى الجديد.



وأيضا:





ومن المنتظر أن يتم استخدام مسرح الهيئة الملكية الأردنية للأفلام فى الهواء الطلق، فيما تُنظم أيام عمان لصناع الأفلام بمزيج من الحضور الفعلى والافتراضى.





ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي وهو يشمل كلًا مِن رجا غرغور وعمر المصري وباتر قردن وناديا سختيان.



وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام.