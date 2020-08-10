في لمح البصر.. تخلصي من البثور وحب الشباب بدون ليزر

إليك طرق الطبيعية تساعد في القضاء على البثور و تقليل مظهرها واحمرارها.

1. زيت شجرة الشاي

ما يمكنك فعله: امزج 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا





. ضع هذا الخليط على البثور واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.





كرر مرة واحدة يوميًا حتى يخف الاحمرار والالتهاب.

2. زيت الأركان





يحتوي زيت الأركان على مجموعات نشطة بيولوجيًا من المركبات مثل الكاروتينات والزانثوفيل والتوكوفيرول التي تمتلك خصائص مضادة للميكروبات







ويساعد زيت الأركان على تقليل إنتاج الدهون و تقليل العدوى حول البثور ومنع انسداد المسام





ما يمكنك فعله:







ستحتاجين إلى بضع قطرات من زيت الأركان و اخلطيها وضعيها على البثور باستخدام كرة قطنية . يمكنك القيام بذلك 3-4 مرات في اليوم.

3. زيت الجوجوبا

4. زيت الخروع

المكون الرئيسي لزيت الخروع هو حمض الريسينوليك ، والذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات







. قد تساعد هذه الخصائص في تخفيف الالتهاب والعدوى حول البثور. قد يسبب زيت الخروع تهيجًا في أنواع معينة من البشرة.



