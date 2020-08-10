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مرأة

في لمح البصر.. تخلصي من البثور وحب الشباب بدون ليزر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:53 ص
البثور
البثور
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لمياء الياسين
بعلاجات منزلية سريعه ومجربة يمكنك التخلص من البثور  وحب الشباب بسرعه والتى تعد واحدة  من المشكلات الجلدية الشائعة جدًا والتي يعاني منها الأشخاص من جميع الأعمار. عادة ما تحدث بسبب التغيرات الهرمونية في جسمك أو عندما تنسد مسام بشرتك بالشوائب.
إليك طرق الطبيعية تساعد في القضاء على البثور و تقليل مظهرها واحمرارها.

1. زيت شجرة الشاي

من المعروف أن زيت شجرة الشاي يمتلك خصائص مضادة للميكروبات . قد يساعد ذلك في الحد من ظهور البثور والآفات الملتهبة والبثور على جلدك. لا تستخدم زيت شجرة الشاي موضعيًا إذا كنت تعاني من الحساسية لأنه قد يسبب إحساسًا حارقًا على بشرتك.

ما يمكنك فعله: امزج 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت  اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا

. ضع هذا الخليط على البثور واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

كرر مرة واحدة يوميًا حتى يخف الاحمرار والالتهاب.

2. زيت الأركان

يحتوي زيت الأركان على مجموعات نشطة بيولوجيًا من المركبات مثل الكاروتينات والزانثوفيل والتوكوفيرول التي تمتلك خصائص مضادة للميكروبات

ويساعد زيت الأركان على تقليل إنتاج الدهون و تقليل العدوى حول البثور ومنع انسداد المسام

ما يمكنك فعله:

ستحتاجين إلى بضع قطرات من زيت الأركان و اخلطيها وضعيها على البثور باستخدام كرة قطنية . يمكنك القيام بذلك 3-4 مرات في اليوم.

3. زيت الجوجوبا
زيت الجوجوبا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم . يمكن أن تساعد هذه الخصائص في التئام الأتهابات  التي تحدث بسبب البثور ويمكن أيضًا أن تمنع الحالات الخفيفة من حب الشباب.

ما يمكنك فعله: امزج بضع قطرات من زيت الجوجوبا مع زيت اللوز الحلو. ضعي القليل من هذا المزيج على كرة قطنية وضعيها على البثور. يمكنك القيام بذلك حوالي 3-4 مرات في اليوم.

4. زيت الخروع
المكون الرئيسي لزيت الخروع هو حمض الريسينوليك ، والذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات

. قد تساعد هذه الخصائص في تخفيف الالتهاب والعدوى حول البثور. قد يسبب زيت الخروع تهيجًا في أنواع معينة من البشرة.

ما يمكنك فعله: اغلي بعض الماء وقومى بتعريض وجهك للبخار و ضعي مزيجًا من زيت الخروع وزيت الزيتون على وجهك واتركيه حتى يجف. يمكنك تركه طوال الليل وشطفه جيدًا. يمكنك القيام بذلك مرتين في الأسبوع.
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