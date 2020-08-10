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رياضة

سر غضب أحمد فتحي من رينيه فايلر فى الأهلي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:26 م
فايلر وأحمد فتحي
فايلر وأحمد فتحي
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عمرو الحلواني
كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين سر غضب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تجاه رينيه فايلر المدير الفنى .


وقال عمر ربيع في تصريحاته عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد فتحي كان غاضبا بشدة من عدم مشاركته في لقاء إنبي، واستفسر من المدرب العام ديفيد سيزا عن موقفه في الفترة المقبلة".

وأضاف:" فايلر تعامل بشكل جيد مع أحمد فتحي، خاصة أن اللاعب لا يزال عقده ساريا مع الأهلي".

وتابع:" المدرب السويسري تحدث مع فتحي، وأكد له أن دوره قادم في بطولة إفريقيا، وسوف يستعين به في المباريات المقبلة".


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