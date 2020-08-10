سر غضب أحمد فتحي من رينيه فايلر فى الأهلي

كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين سر غضب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تجاه رينيه فايلر المدير الفنى .









وقال عمر ربيع في تصريحاته عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد فتحي كان غاضبا بشدة من عدم مشاركته في لقاء إنبي، واستفسر من المدرب العام ديفيد سيزا عن موقفه في الفترة المقبلة".





وأضاف:" فايلر تعامل بشكل جيد مع أحمد فتحي، خاصة أن اللاعب لا يزال عقده ساريا مع الأهلي".





وتابع:" المدرب السويسري تحدث مع فتحي، وأكد له أن دوره قادم في بطولة إفريقيا، وسوف يستعين به في المباريات المقبلة".







