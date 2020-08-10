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رياضة

نقطة ثمينة.. ميدو يعلق على سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد بالدوري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:30 م
ميدو
ميدو
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محمد رشاد
أثنى أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق على الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف مدرب الفريق بعدما تعادل مع الزمالك 1-1 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الزمالك أهدر الكثير من الفرص وتمت معاقبته بهدف سجله أحمد راشد خطف به نقطة التعادل للاتحاد".

أضاف: "الزمالك فقد نقطتين مهمتين في صراعه على وصافة جدول الترتيب مع بيراميدز والمقاولون".

واختتم حديثه: "يجب ألا ننسى مجهود فريق الاتحاد بقيادة مدربه طلعت يوسف الذي عانى من غيابات كثيرة ورغم ذلك قاتل لآخر ثانية وخطف نقطة ثمينة".
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