نقطة ثمينة.. ميدو يعلق على سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد بالدوري

أثنى أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق على الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف مدرب الفريق بعدما تعادل مع الزمالك 1-1 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الزمالك أهدر الكثير من الفرص وتمت معاقبته بهدف سجله أحمد راشد خطف به نقطة التعادل للاتحاد".





أضاف: "الزمالك فقد نقطتين مهمتين في صراعه على وصافة جدول الترتيب مع بيراميدز والمقاولون".



