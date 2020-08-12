بـ لون شعر أزرق.. شمس الكويتية توجه رسالة لمتابعيها

خطفت المطربة شمس الكويتية أنظار متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة مختلفة، عبر الفلاتر، التي تغير من شكل الوجه، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
ووجهت شمس الكويتية رساله لمتابعيها وقامت بوضع تعليق على صورتها وقالت: "وحشتووووووووني حبايب قلبي".
وارتدت شمس الكويتية تي شيرت باللون الأسود نصف كم، لتبرز من بساطة ورقة إطلالتها.
وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلاً بطريقة انسيابية ناعمة، وغيرت لونه إلى الأزرق، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
واختارت شمس الكويتية، وضع الآي لاينر مع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البينك على شفتيها.
واكتفت شمس الكويتية بإختيار لمسات ناعمة من الاكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين وقلادة ناعمة باللون الذهبي,
واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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وحشتووووووووني حبايب قلبي 😘😘😘😘😘😘 💐💐💐
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