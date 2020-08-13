قبل فتح مستشفى السلوم دورات مكثفة لقسم التمريض

نظم فريق تدريب وتطوير الإدارة المركزية للتمريض دورات تدريبية لفريق التمريض بمستشفى السلوم المركزي قبل افتتاحها وبدء العمل بها.





وأكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم عمل تدريب نظري من 9 أغسطس وحتى 12 أغسطس كما سيتم من السبت القادم البدء فى التدريب العملي بمستشفى مطروح العام بإشراف صباح الخالع مدير إدارة التمريض بالمديرية.









وأضاف أن ذلك ياتى في إطار إهتمام مديرية الصحة برفع كفاءة الفرق الطبية والتمريض لتقديم خدمة طبية متميزة لمواطنى السلوم ومدن مطروح المختلفة.





وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الفرش وتجهيز الأجهزة الطبية اللازمة مع القيام بالمتابعة المستمرة تمهيدا لقيام وزيرة الصحة بافتتاحها كصرح طبى جديد يضاف لخدمة أبناء محافظة مطروح.





وأوضح أنه يتم أيضا أعمال التطوير بمستشفى برانى والتى تم الانتهاء بنسبة 80% من أعمال التطوير بها، لافتا إلى أنه تم تكثيف العمل بها تمهدا لافتتاحها.