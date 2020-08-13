AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل فتح مستشفى السلوم دورات مكثفة لقسم التمريض

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:40 م
فريق تدريب
فريق تدريب
Advertisements
ايمن محمود
نظم فريق تدريب وتطوير الإدارة المركزية للتمريض دورات تدريبية لفريق التمريض بمستشفى السلوم المركزي قبل افتتاحها وبدء العمل بها.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم عمل تدريب نظري من 9 أغسطس وحتى 12 أغسطس كما سيتم من السبت القادم البدء فى التدريب العملي بمستشفى مطروح العام بإشراف صباح الخالع مدير إدارة التمريض بالمديرية.


وأضاف أن ذلك ياتى  في إطار إهتمام مديرية الصحة برفع كفاءة الفرق الطبية والتمريض لتقديم خدمة طبية متميزة  لمواطنى السلوم ومدن مطروح المختلفة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الفرش وتجهيز الأجهزة الطبية اللازمة مع القيام بالمتابعة المستمرة تمهيدا لقيام وزيرة الصحة بافتتاحها كصرح طبى جديد يضاف لخدمة أبناء محافظة مطروح.

وأوضح أنه يتم أيضا أعمال التطوير بمستشفى برانى والتى تم الانتهاء بنسبة 80% من أعمال التطوير بها، لافتا إلى أنه تم تكثيف العمل بها تمهدا لافتتاحها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء العمل في مستشفى النجيلة كعزل وعودته لاستقبال المرضى العاديين

الانتهاء من 80% من أعمال تطوير مستشفى برانى تمهيدا لافتتاحها في مطروح

وكيل صحة مطروح يتفقد الحجر الصحي بمنفذ السلوم والمستشفى قبل افتتاحها.. صور

استمرار التجهيزات لافتتاح مستشفى السلوم وتدريب أطقم التمريض

محافظ مطروح يكرم مديري مستشفى النجيلة السابق والحالى لدورهم فى مواجهة كورونا

صحة مطروح: تجهيز الوحدة الصحية بالنجيلة لاستقبال المرضى بعد عودة المستشفى للعزل

ترشيحاتنا

بيان عاجل يطالب الحكومة بخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء

رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

الأهلي مش طرف.. المنسق العام لـ صن داونز عن أزمة نادي القرن: لماذا صمت الزمالك 19 عاما!

الزمالك يخضع لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبل لقاء المقاصة

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-8-2020

AdvertisementS

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-8-2020

إسكان النواب لـ صدى البلد: لا تعديل لـ قانون الإيجار القديم.. وصاحب الشقة المخالفة مسؤول عن التصالح في هذه الحالة

رسالة تحذير لتركيا.. تدريبات عسكرية مشتركة بين فرنسا واليونان بالمتوسط

أرخص آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط.. عرض الخميس

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

التفاصيل الكاملة لـ غرق معدية بالركاب في البحيرة والعثور على جثتين والبحث عن 8 آخرين

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

عقوبات تصل لـ 200 ألف جنيه.. احذر تداول المعلومات دون موافقة صاحبها

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز المواد الخلافية في القانون قبل مناقشة الأثر التشريعي

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها