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رياضة

قمة نارية بين برشلونة وبايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا.. الليلة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:25 ص
برشلونة ضد بايرن
برشلونة ضد بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يواجه فريق برشلونة نظيره بايرن ميونخ، اليوم، الجمعة في تمام التاسعة مساء، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بدةري أبطال أوروبا، ومصالحة جماهير الفريق الغاضبة بعد خسارة السوبر الإسباني وكأس الملك والليجا هذا الموسم.

في المقابل يطمح بايرن ميونخ في مواصلة المميز، بخطف الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي.

ونجح بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك، في حصد الثنائية المحلية هذا الموسم " الدوري - الكأس".

وكان برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على على بنتيجة 4-2 ذهابا وإيابا، بينما صعد بايرن ميونخ بعد اكتساحه تشيلسي بسبعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا تقام  بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوروبا نتيجة تفشي فيروس كورونا.
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