بعد ظهور أعراض جديدة لكورونا.. ما تأثير الفيروس على الجهاز الهضمي

قال الدكتور هيثم قربي استشارى الأمراض الداخلية، إن الإسهال أولا ثم القيء والألم البطني كل هذه الأعراض تسبق الأعراض التنفسية كـ "الكحة والسعال وضيق التنفس" التى تنذر بـ الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد ..





وأكد هيثم قربي على أن فيروس كورونا يؤثر على الجهاز الهضمى مما يعرض لبعض المشاكل الصحية، قبل أن يؤثر على الجهاز التنفسى.





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ومن جانب أخر ، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، أن أغلب مرضى الكورونا يعانون من أعراض تنفسية ، و قد يعانون أيضًا من أعراض خفيفة فى الجهاز الهضمى، ولكن هناك مرضى كورونا كوفيد-19 لديهم التهابات أكبر في الجهاز الهضمي مع شكوى شديدة من القيء والإسهال مما يؤدي إلى الجفاف مع أعراض تنفسية علوية أقل حدة.





وأضاف مجدي بدران، أن هناك دراسة صينية جديدة أجريت على 206 مرضى في مستشفى يونيون ، في ووهان ، كانوا يعانون من أعراض خفيفة للكورونا بدون صعوبة فى التنفس أو انخفاض مستويات الأكسيجين في الدم،كانت أعراض الجهاز الهضمي فقط موجودة فى 23% من الحالات ، و أعراض الجهاز التنفسي فقط موجودة فى 43% من الحالات ، و أعراض الجهاز التنفسي مع أعراض الجهاز الهضمي موجودة فى 33% من الحالات .





وأفادت الدراسة الصينية أن وجد الإسهال فى 67 مريضا ( 58 ٪) من بين جميع المرضى الذين كانوا يعانون من أعراض الجهاز الهضمي (117 مريضا) ، ومن بينهم 13 مريضا (20 ٪) يعانون من الإسهال كأول عرض للمرض، تبين أن إسهال المرضى استمر من يوم واحد إلى 14 يومًا بمتوسط مدته خمسة أيام.



