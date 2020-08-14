مبهرة وقوية.. تعرف على مواصفات ومميزات لكزس GX 2020.. صور



كشفت علامة لكزس اليابانية لصناعة السيارات عن طراز GX2020 ، والتي تنتمي لفئة سيارات الـSUV بإمكانيات مميزة والعديد من التعديلات .



وأكدت لكزس أنه تم إضافة الكثير على الشكل الخارجي أو التصميم الداخلي وكذلك معدلات استهلاك الوقود وقوة المحرك وسعرها .



وتتميز لكزس GX2020 برفاهية جديدة ، ولكن بشكلها المعتاد، مع مصابيح أمامية LED ، بالإضافة خيارات ألوان جديدة خاصة بالسيارة .



تحتوي السيارة براديو يتصل بالأقمار الصناعية مع نظام صوتي مكون من 17 مكبر صوت ، ووصلات USB ،بالإضافة إلى وصلات المقعد الخلفي .



وتتضمن تقنيات السيارة في نظام الحفاظ على المسار والحفاظ على مسافة أمان مع السيارات الأخرى المحيطة ، وهو يساعد السائق في حاله اقترابه أكثر من اللازم من سيارات سواء امامه أو جانبه .



وتتميز سيارة لكزس بمحرك V8 بسعة 4.6 لتر يولد قوة قدرها 301 حصان مع عزم دوران أقصى 329 نيوتن . متر ، لذلك يمكن للسيارة التسارع من الثبات وحتى 60 ميل في الساعة خلال 7.2 ثانية .





