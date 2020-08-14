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سيارات

مبهرة وقوية.. تعرف على مواصفات ومميزات لكزس GX 2020.. صور

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
    
كشفت علامة لكزس اليابانية لصناعة السيارات عن طراز GX2020 ، والتي تنتمي لفئة سيارات الـSUV بإمكانيات مميزة والعديد من التعديلات .

وأكدت لكزس أنه تم إضافة الكثير على الشكل الخارجي أو التصميم الداخلي وكذلك معدلات استهلاك الوقود وقوة المحرك وسعرها .

وتتميز لكزس GX2020  برفاهية جديدة ، ولكن بشكلها المعتاد، مع مصابيح أمامية LED  ، بالإضافة خيارات ألوان جديدة خاصة بالسيارة .

تحتوي السيارة براديو يتصل بالأقمار الصناعية مع نظام صوتي مكون من 17 مكبر صوت ، ووصلات USB ،بالإضافة إلى وصلات المقعد الخلفي .

وتتضمن تقنيات السيارة في نظام الحفاظ على المسار والحفاظ على مسافة أمان مع السيارات الأخرى المحيطة ، وهو يساعد السائق في حاله اقترابه أكثر من اللازم من سيارات سواء امامه أو جانبه .

وتتميز سيارة لكزس بمحرك V8 بسعة 4.6 لتر يولد قوة قدرها 301 حصان مع عزم دوران أقصى 329 نيوتن . متر ، لذلك يمكن للسيارة التسارع من الثبات وحتى 60 ميل في الساعة خلال 7.2 ثانية .


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