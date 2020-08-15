بنطلون استريتش.. شمس الكويتية تخطف أنظار متابعيها بصورة جديدة على انستجرام

خطفت المطربة شمس الكويتية أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
ووجهت شمس الكويتية رسالة لمتابعيها وقامت بوضع تعليق على صورتها وقالت: "لا أتبع الأشياء المضيئة أنا أتبع ما يجعلني أُضيء ".
وارتدت شمس الكويتية بنطال استرتش باللون الاسود المشجر وعليه جاكيت باللون الأسود القصير بأكمام طويلة، على حقيبة باللون الأسود، لتبرز من اناقتها وتبرز من جمال إطلالتها.
وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلًا بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
واختارت شمس الكويتية، وضع الآي لاينر مع الماسكرا شادو باللون البني الفاتح لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون النبيتي القاتم على شفتيها.
واكتفت شمس الكويتية بإختيار لمسات ناعمة من الاكسسوارات؛ حيث اختارت خواتم انيقة على يديها باللون الذهبي لتبرز من إطلالتها.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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لا أتبع الأشياء المضيئة أنا أتبع ما يجعلني أُضيء 🌞
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