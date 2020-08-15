شقيقة الراحلة شويكار تصر على ركوب سيارة نقل الموتى لمرافقة جثمانها.. فيديو

أصرت شقيقة الفنانة الراحلة شويكار على ركوب سيارة نقل الموتي لكي تكون بجانب جثمان شقيقتها أثناء التحرك من أمام مستشفى الصفا والتوجه إلى مقابر العائلة في الواحات.









كانت الفنانة شويكار فارقت الحياة عن عمر ناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور يعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم المعلومات أخطأت فى تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.









وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على أثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها.











وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.







