AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. عامل يذبح عشيق زوجته بعد ضبطهما فى وضع مخل.. والعثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر بالجيزة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:37 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
Advertisements
عمرو خليفة - محمد عبدالله
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

أمرت نيابة الهرم بندب الطب الشرعي بتشريح أشلاء جثة سيدة عثر عليها في ثلاجة داخل شقتها بمنطقة الهرم وتحديد السبب المؤدي للوفاة.


قررت محكمة القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق و4 متهمين آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة والإضرار بالمال العام  والتربح.


قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية في أولى جلساتها لمحاكمة نجم المهرجانات "حمو بيكا" تاجيل النظر في القضية لجلسة 4 أكتوبر.


شهدت عمارات العبد بمنطقة 15 مايو جريمة قتل بشعة، عندما انهال عامل بسكين على عاطل بعد أن اكتشف ارتباطه بـ علاقة غير شرعية مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.


تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بانهيار العقار رقم (50) صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام ٢٠٢٠ م بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم  انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام ١٩٤١، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣ م .


واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون.


أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر مد فترة قبول طلبات المتقدمين للالتحاق بـ كلية الشرطة من (الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق – الحاصلين على المؤهلات الجامعية المحددة) حتى يوم الخميس الموافق 17/ 9 /2020 .


صرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام، بأن المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، استقبل كلا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن، وزير شئون المجالس النيابية، ورؤساء الهيئات القضائية المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفود المرافقة لهم لتقديم التهنئة له، حيث تم اللقاء بمكتبه بدار القضاء العالى.


قررت وزارة الداخلية رفض طلب محمد جمعة سليمان برهوم، فلسطيني الجنسية من مواليد شمال سيناء في 29 يناير 1984، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده بالتطبيق لنص المادة الثالثة / 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.


شهدت منطقة الهرم جريمة قتل بشعة حيث عثر على أشلاء آدمية لسيدة داخل "ديب فريزر"، وتشير أصابع الاتهام لزوجها الذي اختفى بالتزامن مع اختفائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدم مبيروحش.. قتلى أعاد الزمن حقهم بعد مرور سنوات.. الجثث اختفت والقدر كشف الجناة

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

رفض منح برهوم الجنسية المصرية وإسقاطها عن عماشة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

ترشيحاتنا

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

مدى صحة قول مدد يا رسول الله.. الإفتاء ترد

بسبب صورة من 29 عاما .. وجه منتفخ ولوك مختلف لـ نجلاء بدر تتصدر التريند

استدعاء وزير التعليم العالي أمام البرلمان بسبب أدوية «تدمير» كورونا

لأول مرة.. شوبير يعلن القيمة المالية لعقد نجله مع الأهلي

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أحمد مرتضى منصور: الزمالك يريد رمضان صبحي.. وأشعر بعودته للأهلي مجددا

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

شات بنات| مش نهاية الحياة .. إزاي تكملي حياتك بعد الطلاق .. فيديو

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور