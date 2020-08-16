أخبار الحوادث.. عامل يذبح عشيق زوجته بعد ضبطهما فى وضع مخل.. والعثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر بالجيزة

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر





أمرت نيابة الهرم بندب الطب الشرعي بتشريح أشلاء جثة سيدة عثر عليها في ثلاجة داخل شقتها بمنطقة الهرم وتحديد السبب المؤدي للوفاة.









قررت محكمة القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق و4 متهمين آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة والإضرار بالمال العام والتربح.









قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية في أولى جلساتها لمحاكمة نجم المهرجانات "حمو بيكا" تاجيل النظر في القضية لجلسة 4 أكتوبر.









شهدت عمارات العبد بمنطقة 15 مايو جريمة قتل بشعة، عندما انهال عامل بسكين على عاطل بعد أن اكتشف ارتباطه بـ علاقة غير شرعية مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.









تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بانهيار العقار رقم (50) صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام ٢٠٢٠ م بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام ١٩٤١، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣ م .









واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون.









أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر مد فترة قبول طلبات المتقدمين للالتحاق بـ كلية الشرطة من (الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق – الحاصلين على المؤهلات الجامعية المحددة) حتى يوم الخميس الموافق 17/ 9 /2020 .









صرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام، بأن المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، استقبل كلا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن، وزير شئون المجالس النيابية، ورؤساء الهيئات القضائية المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفود المرافقة لهم لتقديم التهنئة له، حيث تم اللقاء بمكتبه بدار القضاء العالى.









قررت وزارة الداخلية رفض طلب محمد جمعة سليمان برهوم، فلسطيني الجنسية من مواليد شمال سيناء في 29 يناير 1984، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده بالتطبيق لنص المادة الثالثة / 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.



