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رياضة

يصل القاهرة غدا.. تعرف على موعد مشاركة همام طارق في تدريبات الإسماعيلي الجماعية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:17 م
همام طارق
همام طارق
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حبيبة معتز
يصل العراقي همام طارق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلي مطار القاهرة غدًا، الإثنين، استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري العام ضمن صفوف الدراويش، بعد فترة غياب أكثر من ٥ أشهر لتوقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا المستجد.

ومن المقرر أن ينضم همام طارق للتدريبات الجماعية للفريق الإسمعلاوي، بداية من الثلاثاء المقبل، بعد تأكد غيابه بسبب عدم جاهزيته عن مواجهة فريقه أمام وادي دجلة الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري العام.

وعلم موقع "صدي البلد" أن اللاعب لم يخضع لمسحة طبية جديدة فور العودة للإسماعيلي، بعد إجرائه مسحة طبية قبل عودته لمطار القاهرة.

وكان بيسيون شيلونجو، وبيكيتي سيلفا، عادا إلى صفوف الدراويش.

يذكر أن التونسي فخر الدين بن يوسف والأوغندي باترك كادو لم يعودا حتي الآن رغم حصولهما علي التأشيرات الخاصة بعودتهما مرة أخرى.
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