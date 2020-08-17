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10 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة.. السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية.. سبب انخفاض إصابات كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:44 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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إبراهيم القادري
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

كشف كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.
وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية سعرها مناسب»، مضيفا «المرحلة الرابعة أنشئت بخبرات مصرية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل وده مش عيب، عندنا شركات مصرية قلبها جامد».

كشف الدكتور هشام توفيق  وزير قطاع الأعمال، التفاصيل الخاصة للسيارات الكهربائية التي ستغزو الأسواق المصرية، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية لدخول مصر السيارات الكهربائية.

قال الدكتور جمال شعبان العميد السابق للمعهد القومي للقلب،أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان مهتما بخطورة أمراض القلب عندما وجهه بمبادرة 100 مليون صحة.

قالت الفنانة نيللي كريم، إننا نفكر فى عمل جزء ثان من مسلسل بـ 100 وش فى الفترة المقبلة، مضيفة أنها قابلت الفنان آسر ياسين بالصدفة فى الساحل وقامت بالتقاط صورة معه وتحميلها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة "انتظرونا في الجزء الثاني" وهذا لا يعني ان الجزء الثاني للمسلسل ان يكون فى عام 2021 ولكنه سيكون فى القريب.

زف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، بشرى سارة بشأن التوصل لعلاج مصري ضد  بفيروس كورونا المستجد.

قال وليد ماضي شقيق الدكتور الراحل أحمد ماضي، إن الراحل كان بشوشا الي ابعد الحدود ولم يتأخر عن خدمة غيره، مشيرا إلى أن الراحل كان من أوائل الاطباء الذين ذهبوا الى مستشفى عزل العجمي لفيروس كورونا.

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود شركة سيراميكا كليوباترا في تشييد محطة عدلي منصور لمترو الأنفاق، قائلا: «زي ما حصل في اليابان وألمانيا سيراميكا كليوباترا هي اللي موجودة في محطة عدلي منصور».

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن التخطيط القديم لمترو الإنفاق كان يستهدف ربط مطار القاهرة بمحطة هليوبوليس، أي سنقوم بربط مستخدمي مترو الأفاق بالمطار من خلال هيلوبوليس من خلال الخط الثالث.

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، تصريحات النائب محمد الكورانى، بشأن استدعاء وزير التعليم العالى للبرلمان على خلفية تصريحات التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، قائلًا:" إننا لم نقل أننا توصلنا إلى علاج جديد بل أن هناك مجموعة من الباحثين  فى مدينة الأبحاث ببرج العرب يجرون تجارب على مجموعة من الأدوية المصرح بها لعلاج بعض الأمراض الأخرى أثبتت فاعلية فى كورونا على الحيوانات".

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقوم بتعنيف أى مسئول عندما يجد العمال لا يرتدون الكمامات، وهذا من أولويات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

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