10 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة.. السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية.. سبب انخفاض إصابات كورونا

قالت الفنانة نيللي كريم، إننا نفكر فى عمل جزء ثان من مسلسل بـ 100 وش فى الفترة المقبلة ، مضيفة أنها قابلت الفنان آسر ياسين بالصدفة فى الساحل وقامت بالتقاط صورة معه وتحميلها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة "انتظرونا في الجزء الثاني" وهذا لا يعني ان الجزء الثاني للمسلسل ان يكون فى عام 2021 ولكنه سيكون فى القريب.





قال كامل الوزير، وزير النقل، إن التخطيط القديم لمترو الإنفاق كان يستهدف ربط مطار القاهرة بمحطة هليوبوليس، أي سنقوم بربط مستخدمي مترو الأفاق بالمطار من خلال هيلوبوليس من خلال الخط الثالث.







علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، تصريحات النائب محمد الكورانى، بشأن استدعاء وزير التعليم العالى للبرلمان على خلفية تصريحات التوصل إلى علاج لفيروس كورونا ، قائلًا:" إننا لم نقل أننا توصلنا إلى علاج جديد بل أن هناك مجموعة من الباحثين فى مدينة الأبحاث ببرج العرب يجرون تجارب على مجموعة من الأدوية المصرح بها لعلاج بعض الأمراض الأخرى أثبتت فاعلية فى كورونا على الحيوانات".

