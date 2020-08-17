وزير الشباب: المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تواكب فكر الدولة المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تواكب فكر الدولة المصرية وان التحدى الان هو البناء وإضافة للمنظومة المصرية الرياضية لوجود نادى بالمنطقة كما ان المحافظة يوجد فيها نادى طنطا وقريبا سيكون فيه نادى اخر.





جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة كما تم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية.



