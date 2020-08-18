رمضان البيه يكتب: قراءات في الهجرة النبوية‎

تمضي الأيام وتمر السنون على ذكرى الهجرة النبوية المباركة، ومع كل مناسبة يتحدث المتحدثون ويتكلم المتكلمون من أهل العلم والفكر وكل له قراءاته في أحداثها ومواقفها، إلا أنه لم تنته بعد القراءات في فحواها لعظم المعاني في المواقف والأحداث التي تخللتها، فقد حملت تلك الرحلة المباركة بين طياتها الكثير والكثير من المعاني الخلقية السامية في الحب والبطولات والفداء والتضحية والبذل والإيثار ، ولا شك أن الأصل في ذلك كله الحب بمعناه الحقيقي الخالص لله تعالى وللرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام.









هذا ومن القراءات في أحداث الهجرة المباركة.. عناية الله تعالى برسوله وحبيبه وحفظه له وقد تجلى ذلك في إخبار الأمين جبريل عليه السلام له صلى الله عليه وسلم بمؤامرة مشركي قريش على قتله والتخلص منه، وإبلاغه بأمر ربه تعالى بعدم المبيت في فراشه هذا أولا.









ثانيا. عند خروجه وفتية قريش متربصون به وفي انتظاره أمام باب بيته بسيوفهم المسمومة ونيتهم لقتله. فيأمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام بأخذ حفنة من التراب وإلقائها على وجوههم وهو يقول.. شاهت الوجوه.. أي عميت.. ويقرأ قوله تعالى.. "وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون"... فتعمى الأبصار ويمر النبي الكريم من بينهم سالما غانما.









لا شك في أنها عناية الله برسوله.. هذا ويتجلى مدى أمانة النبي الصادق الأمين وذلك من خلال استخلافه لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، له في المبيت بفراشه لتعمية القوم، ولرد الأمانات التي كانت عنده، والتي كانت تخص من تآمروا على قتله.. أي أمانة هذه وأي أخلاق تلك.. إنها أخلاق صاحب الخلق العظيم .. ويتجلى لنا أيضا مدى صبر وتحمل الرسول الكريم للابتلاءات والمكاره ومشقة السفر لإبلاغ رسالة ربه تعالى وأداء أمانتها.









هذا ولا ينسى لفتى الفتيان الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه فدائيته وتقديمه لروحه فداء للحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال مبيته في فراش الرسول الكريم وهو يعلم أن هناك أربعين شابا بسيوفهم المسمومة سوف ينقضون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد، فينام في فراش الحبيب حبا وطواعية وبرضاء نفس، وكان بذلك مستحقا أن يكنى بالفدائي الأول في الإسلام.









وإذا نظرنا إلى الدافع للإمام في أن يقدم هذه التضحية وأن يقدم ويضحي بأعز ما لدى الإنسان وهي روحه وحياته نجد أن الدافع هو الحب. نعم الحب، حب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.









وأما عن مواقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهي مواقف كلها حب وعطاء وإيثار وبذل وتضحية، وقد تجلى ذلك من بدء الرسالة إلى أن توفاه الله تعالى راضيا عنه، وقد كان لصدقه في محبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وعطائه وبذله الفضل في أن يحظى بصحبة الحبيب ومرافقته في رحلة الهجرة.







