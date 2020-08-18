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أخبار البلد

8 قرارات جمهورية بإنشاء جامعات أهلية وخاصة .. تعرف عليها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 434 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الملك سلمان الدولية .

والقرار رقم 435 لسنة 2020 بإنشاء جامعة باسم جامعة العلمين الدولية.
والقرار رقم 436 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الجلالة.
والقرار رقم 437 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنصورة الجديدة.

والقرار رقم 440 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة 6 أكتوبر.

والقرار رقم 441 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

والقرار رقم 442 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم فاروس.

والقرار رقم 443 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
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