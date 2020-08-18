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مرأة

للرجال فقط .. علامة تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا.. اكتشفها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:33 م
علامة تشير للإصابة
علامة تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا
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حياة عبد العزيز
سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، حيث يتم تشخيص أكثر من 40.000 حالة جديدة كل عام، وكشفت النتائج أن تعتبر الإصابة باحتباس البول علامة إنذار مبكر رئيسية للمرض.

ووفقًا لـ NHS  لا تظهر أعراض سرطان البروستاتا عادة حتى تصبح البروستاتا كبيرة بما يكفي للتأثير على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج القضيب (مجرى البول).

كما أكد الاطباء أن احتباس البول هو علامة تحذير مبكر شائعة وهو شعور يشعر به المرء بعد استخدام المرحاض.

احتباس البول هو حالة لا تفرغ فيها المثانة تمامًا حتى لو كانت ممتلئة وغالبًا ما تجعل الشخص يشعر وكأنه مضطر إلى التبول.

وأشار الأطباء أن هناك نوعان من احتباس البول الحاد والمزمن، ويؤثر احتباس البول على كل من الرجال والنساء، ولكنه يحدث غالبًا عند الرجال، خاصة مع تقدمهم في السن.

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واحتباس البول يسبب الكثير من الألم وعدم الراحة في أسفل البطن، ويحدث احتباس البول المزمن على مدى فترة طويلة من الزمن.

يمكن أن يتسبب عدم تفريغ المثانة بالكامل في حدوث عدد من المشكلات إذا لم يتم علاجك والتي تشمل عدوى البول وحصوات المثانة المؤلمة ووجود دم في البول وتلف الكلى.

وقالت جمعية السرطان الأمريكية إن معظم سرطانات البروستاتا تكتشف مبكرا من خلال الفحص.

يمكن أن تسبب سرطانات البروستاتا الأكثر تقدمًا أعراضًا ، مثل:

1- مشاكل التبول، بما في ذلك تدفق البول البطيء أو الضعيف أو الحاجة إلى التبول كثيرًا ، خاصة في الليل.
2- دم في البول أو السائل المنوي.
3- الضعف الجنسي.
4- ألم في الوركين أو الظهر أو الصدر أو مناطق أخرى.
5- ضعف أو تنميل في الساقين أو القدمين.

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