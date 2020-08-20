بمكون واحد من مطبخك.. تخلصى من بثور الأنف

تسببالبثور حول الأنف في الكثير من الإزعاج للكثيرين فتعد الأنف معرضة بشكل خاص لحب الشباب ويمكن بمكون واحد من مطبخك التخلص من بثور الأنف.
يمكن التخلص من البثور بالليمون وتساعد الخاصية الحمضية لليمون على التخلص من حب الشباب عن طريق تجفيف البثور. يحتوي الليمون أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب لتمنحك بشرة مشرقة
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
وسادة قطنية
طريقة الاستعمال
اغمسى قطعة القطن في عصير الليمون.
ضع الضمادة القطنية على المنطقة المصابة.
اتركيه على الأنف لمدة 10-15 دقيقة.
أزيلى الضمادة القطنية من البثور على واشطف أنفك جيدًا
يمكن التخلص من البثور بالليمون وتساعد الخاصية الحمضية لليمون على التخلص من حب الشباب عن طريق تجفيف البثور. يحتوي الليمون أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب لتمنحك بشرة مشرقة
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
وسادة قطنية
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طريقة الاستعمال
اغمسى قطعة القطن في عصير الليمون.
ضع الضمادة القطنية على المنطقة المصابة.
اتركيه على الأنف لمدة 10-15 دقيقة.
أزيلى الضمادة القطنية من البثور على واشطف أنفك جيدًا