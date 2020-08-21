أدوية مجانية للمحتاجين.. وفاة صيدلي الغلابة فى رأس غارب

طبيب غلابة جديد توفى اليوم أو كما يطلقون علية صيدلى الغلابة انه الدكتور الصيدلي الشاب الخلوق محمد سيد الجرفي إبن رأس غارب - البحر الأحمر

المدينة بأكملها اليوم حزينة على فراقه لما يعرف عنه من عمل خير وتوفير علاجات مجانية للفقراء والمحتاجين وسرعة الاستجابة لاى مريض فى اى وقت و حسن معاملته للصغير والكبير .

وقد خيم الحزن على كافة ارجاء مدينة رأس غارب والتى تقع شمال محافظة البحر الاحمر وتعتبر من المدن الهادئة عقب خبر وفاة الشاب الصيدلى والذى يعرف عنه بكافة ارجاء المدينة بصيدلى الغلابة .

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي خبر وفاة الصيدلي محمد سيد عبر صفحات السوشيال ميديا، بحزن عميق على رحيل "صيدلي الغلابة" كما يلقبونه بمدينة رأس غارب، مطالبين بالدعاء والرحمة له.

وقال محمد جمال عبد القادر مسؤل حزب المصريين برأس غارب ، "رأس غارب حزينة على خسارتها لأهم رجال الخير، لما يعرف عنه من عمل خير وتوفير العلاج للفقراء والمحتاجين وحسن معاملته للصغير والكبير".

وأضاف جمال كان الصيدلى الشاب يوفر علاجات شهرية لغير المحتاجين بجانب صرف اى روشت لاى مريض غير قادر وكان يتمتع بسمعة طيبة فكان يوفر العلاج الذى يبحث عنه اى شخص من ابناء رأس غارب حتى وان لم يكن متواجد برأس غارب.