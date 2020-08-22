AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تجوز قراءة سورة الملك كل يوم في صلاة الفجر ؟

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
هل تجوز قراءة سورة الملك كل يوم في صلاة الفجر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو على قناة الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب عبد السميع، قائلًا: أن هذا لا يقال فيه انه خطأ، فقراءة سورة معينة فى صلاة معينة ليس فيه خطأ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان يقرأ سورة قل هو الله أحد فى كل صلواته فقال لماذا تقرأها فى جميع الصلوات فقال انى احبها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر ودعاء الفجر بآيات القرآن الكريم، ينبغي اغتنام تلك الكنوز من الدعاء عامة أو دعاء الفجر على وجه الخصوص بالإضافة إلى فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر وثوابها العظيم ، حيث إن الدعاء في عمومه عبادة من أعظم وأحب الطاعات عند الله سبحانه وتعالى ، وقد ورد الأمر بها في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، ووقت الفجر يعد من تلك الأوقات التي تتنزل فيها النفحات والرحمات والعطايا الربانية، ولهذا حثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على اغتنام كنوز الفجر، لذا سورة يس بما جاء في فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر أي في وقت الاستجابة ، وما عرف عنها من الثواب العظيم يجعل من لا يغتنمها خسران خسارة لا تعوض.

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر
فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر ورد في السنة النبوية المطهرة الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر؛ ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذي في «جامعه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة»، وبناء عليه قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تعد من أعظم الذكر ،حيث إنها قراءة القرآن الكريم، وقد ورد الأمر الشرعي بقراءته مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، فامتثاله يحصل بالقراءة فرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، ولا يجوز تقييده بهيئة دون هيئة إلا بدليل.

قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر ، وبناء على ما سبق فلا مانع من قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر ، ولا بأس بالمواظبة على قراءة يس بعد صلاة الفجر ، ولكن بشرط أن يتم ذلك بشكل ليس فيه تشويش على بقية الذاكرين وقُرّاء كتاب الله تعالى؛ استرشادًا بالأدب النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "المسند".

سورة يس
سورة يس تعدّ من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية، وهي سورة عظيمة تركز على قضية البعث والنشور، كما تتطرق إلى مواضيع مهمة، سورة يس كالسور المكية تتناول قضية توحيد الربوبية والألوهية وعذاب من لا يؤمن بها، كما أنّ فواصل سورة يس قصيرة ولها إيقاع عجيب في نفوس المؤمنين، وقد وصف النبي –صلى الله عليه وسلم- سورة يس بأنها قلب القرآن.

فضل قراءة سورة يس
فضل قراءة سورة يس ورد في الشرع عن فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

فضل قراءة سورة يس قد روى الناس حديثًا في فضل قراءة سورة يس أنّها لما قرءت له، وقصدوا في ذلك أنّ قراءة سورة يس فيها قضاء للحوائج وتسهيل لها، والحقيقة أنّه لا يجوز نسبة ذلك إلى السنة النبوية، وأقوال العلماء والتابعين لإنكارهم هذا الحديث، ومثال عليهم العلامة السخاوي الذي قال إنّه لا أصل للحديث بهذا اللفظ، وقال ابن كثير في تفسيره أنّ من خصائص فضل قراءة سورة يس أنها ما قرءت لشيء أو أمر عسير إلا يسره الله، وهذا القول لا يمكن نسبته إلى الله تعالى أو رسوله –صلى الله عليه وسلم- إنّما ينسب إلى قائله فيقع الصواب والخطأ عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء قبل النوم من 30 كلمة يبطل السحر والحسد فورا

دعاء العشر من ذي حجة .. 32 كلمة أوصى رسول الله بترديدها

قراءة هذه السورة بعد الفجر يجعل الله يستجيب لك

سورة قرآنية تغفر جميع ذنوبك قبل النوم.. اغتنمها

ترشيحاتنا

يهدد الاكتفاء الذاتي.. الفلاحين تكشف أضرار انخفاض أسعار الدواجن

هل تجوز قراءة سورة الملك كل يوم في صلاة الفجر ؟

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة| الطب بـ 105 آلاف جنيه وعلوم التمريض 31 ألفا

أول جنازة في البيت الأبيض منذ 57 عامًا.. تعرف لمن هي

أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخ تركيا.. خبراء يشككون في مفاجأة أردوغان

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

AdvertisementS

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

دفاعات القوات الحكومية اليمنية تسقط طائرة حوثية مفخخة بصعدة

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

أسامة خليل: أحترم رغبة عدلي القيعي في الانسحاب من مناظرتي على قناة الأهلي

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لن تصدق.. رئيس الهيئة: تحويل أتوبيس النقل العام للغاز الطبيعي يوفر 10 آلاف جنيه شهريا ..صور