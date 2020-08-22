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مرأة

بدون جراحة.. تعرف على طرق تجميل الأنف دون مخاطر

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أنه على الرغم من إمكانية إجراء جراحات التجميل بشكل حديث ومتطور يقلل من مخاطرها القديمة، إلا أن هناك فئة من الأشخاص لا تصلح لهم جراحات التجميل، ولا يصلح لهم الخضوع للتخدير الكلي.

وأضاف أن هؤلاء لا يمكنهم إجراء بدائل عمليات التجميل التي تتم بأقل قدر ممكن من الجراحة ومن المضاعفات، وهو ما يمكن إجرائه مع عمليات تجميل الأنف بدون جراحة ليتم تصغير الأنف، وتعديل تشوهاته الخلقية، وتعديل ميلان الأنف، وإخفاء البروزات العظمية على الأنف، ورفع أرنبة الأنف، وغيرها الكثير من مشاكل ضيق الفتحات التنفسية أيضًا.


وأضاف الدكتور محمد عماد ، أنه يمكن تجميل الأنف لتصغيره بدون جراحة في نصف ساعة فقط من خلال بوتكس الأنف بدون تخدير، حيث يتم الحقن بواسطة إبرة رفيعة للغاية، ومن ثم تظهر النتائج بعد فترة قصيرة من الحقن وتستمر النتائج فترة عام إلى عام ونصف مع إمكانية تكرار الحقن مرة أخرى.

وأشار إلى تقنية أخرى لتجميل الأنف بدون جراحة من خلال الخيوط الفرنسية التي تتم بالتخدير الموضعي فقط لمعالجة مشاكل الأنف البسيطة مثل الأنف المنخفض الذي ينقصه التحديد والارتفاع بهدف انسجامه مع باقي ملامح الوجه.

وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، أن هناك إمكانية إجراء تجميل الأنف بالليزر أيضًا ، لمعالجة معظم مشاكل الأنف مثل تصغير الأنف بدون جراحة، وتعديل الحاجز الأنفي وتغيير حجم فتحات الأنف وتجميل أرنبة الأنف وإزالة آثار الكسور والندبات الناتجة عن الحوادث.

وأكد أن تقنية عملية تجميل الأنف بالليزر لا تختلف عن الجراحة العادية في كثير من التفاصيل، إلا أنها أكثر أمانًا ولا تحتاج إلى تخدير كلي، ويتم عمل الشقوق في الأنف باستخدام الليزر بدلًا من استخدام المشرط ويقوم شعاع الليزر بتعديل الأجزاء المطلوبة بالأنف ثم يتم كي الأنسجة مجددا وغلق الفتحات التي تم عملها لإتمام العملية.
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