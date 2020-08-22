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محافظات

استئصال ورم يزن 20 كيلو من بطن سيدة فى مستشفى الغردقة العام.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:09 م
استئصال ورم يزن 20
استئصال ورم يزن 20 كيلو من بطن سيدة فى مستشفى الغردقة العام
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إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، نشاط أساتذة وأطباء بروتوكول التعاون مع جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام، حيث تم إجراء 24 عملية جراحية خلال أسبوع، بينها عملية استئصال ورم بالبطن يزن 20 كيلو لسيدة تبلغ من العمر 43 عامًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، أن البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة الزقازيق يأتي لتطبيق التدريب المستمر فى العمل

وتم خلال الفترة من 16 حتى 20 أغسطس 2020 إجراء عدة عمليات ما بين  عمليات كبرى وذات مهارة  بينها استئصال أورام وجراحة أوعية دموية وجراحات تجميل.

وتابع أنه تم استخراج ورم بالبطن يزن 20 كيلو لسيدة تبلغ من العمر 43 عامًا، واستئصال ورم رحمي لسيدة تبلغ من العمر 45 سنة، وإصلاح تشوه خلقي باليدين لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات،.

وتم إجراء عملية تجميل أذن  لشاب 22 سنة،  وعملية تجميل عيب خلقى بالقدم  بالإضافة إلى توقيع الكشف على 350 حالة بالعيادات الخارجية.

استئصال ورم يزن 20 كيلو من بطن سيدة فى مستشفى الغردقة العام.. صور
استئصال ورم يزن 20 كيلو من بطن سيدة فى مستشفى الغردقة العام.. صور
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