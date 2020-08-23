هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.. وعلامات مبكرة تكشفه.. وطرق حديثة لعلاجه

- هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة
- علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها
- لو بتعاني من سرطان الرئة.. 4 طرق حديثة لعلاجه
يعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين المدخنين، ومن المهم جدًا أن تكون على دراية بأعراض سرطان الرئة المبكرة، قبل أن تتفاقم أعراض المرض، وعلى الرغم من أن السرطان يمكن أن يصيب أي عضو من أعضاء الجسم، إلا أن سرطان الرئة هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على قدرتنا على التنفس.
وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يعد سرطان الرئة أخطر أنواع السرطان، حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في الرئة والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر.
ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أسباب سرطان الرئة:
التعرض لمكونات مسببة للسرطان مثل المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعًا في السجائر، يضر البطانات الداخلية للرئتين، على الرغم من أن الخلايا لديها القدرة على إصلاح نفسها، فإنها تصبح أضعف بسبب التعرض المستمر، ويؤدي هذا إلى تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية، مما يؤدي إلى ظهور الأورام.
عادةً ما يكون المدخنون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.
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أعراض سرطان الرئة
على الجانب الآخر، وفقا لموقع "هيلث" تشمل الأعراض النموذجية لسرطان الرئة ما يلي:
قد تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth
- سعال مستمر
- سعال الدم
- ضيق التنفس، خاصة مع النشاط
- صفير
- بحة في الصوت
- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"
- فقدان الوزن غير المبرر من المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك ، خاصة إذا كنت مدخنًا أو شخصًا يتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة السامة بانتظام.
وقد تستغرق الأعراض الشائعة لسرطان الرئة بعض الوقت لتظهر، لذلك، قد تبحث عن بعض العلامات المبكرة لسرطان الرئة، عادة ما تعني هذه العلامات أن السرطان في المرحلة 0، مما يمنحك المزيد من الفرص للبقاء على قيد الحياة.
تشخيص وعلاج سرطان الرئة
ووفقا لما قدمه موقع "boldsky"؛ إليكم أبرز طرق علاج سرطان الرئة:
- يمكن تشخيص سرطان الرئة عن طريق الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى فقد يعطى نتائج أدق وفى كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى خزعة الرئة لاكتشاف الورم فى أى مرحلة.
عادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان ومرحلته، وستؤخذ صحتك العامة أيضًا في الاعتبار قبل الانتهاء من علاج سرطان الرئة، وبسبب التقدم في المجال الطبي، هناك الكثير من خيارات العلاج المتاحة لك للتغلب على سرطان الرئة.
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وتشمل خيارات العلاج الممكنة ما يلي:
الجراحة: هذا هو الخيار الأول الذي يعتبره الأطباء لعلاج سرطان الرئة، عملية جراحية لإزالة جزء الرئة الذي انتشر فيه السرطان والمناطق المحيطة به، قد يشمل الإجراء إزالة جزء من الرئة. في بعض الأحيان، يتم استئصال الرئة بأكملها دون أي مضاعفات للشخص.
العلاج الكيميائي: الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج أي نوع من أنواع السرطان، يتضمن العلاج الكيميائي استخدام الأدوية لتقليص الخلايا السرطانية على الرغم من فعاليته، إلا أن العلاج الكيميائي له الكثير من الآثار الجانبية ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان السرطان أكثر انتشارًا.
العلاج الإشعاعي: يستخدم هذا الإجراء أشعة عالية الطاقة لتقليص الورم المسبب للسرطان، ثم يتم إزالته جراحيًا.
العلاج الموجه: يستهدف هذا الإجراء نشاط الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر.