هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.. وعلامات مبكرة تكشفه.. وطرق حديثة لعلاجه

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

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، ومن المهم جدًا أن تكون على دراية بأعراض سرطان الرئة المبكرة ، قبل أن تتفاقم أعراض المرض، و على الرغم من أن السرطان يمكن أن يصيب أي عضو من أعضاء الجسم، إلا أن سرطان الرئة هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على قدرتنا على التنفس. يعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين المدخنين





وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يعد سرطان الرئة أخطر أنواع السرطان، حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في الرئة والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر.









ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أسباب سرطان الرئة:









التعرض لمكونات مسببة للسرطان مثل المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعًا في السجائر، يضر البطانات الداخلية للرئتين، على الرغم من أن الخلايا لديها القدرة على إصلاح نفسها، فإنها تصبح أضعف بسبب التعرض المستمر، ويؤدي هذا إلى تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية، مما يؤدي إلى ظهور الأورام.









عادةً ما يكون المدخنون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.

















أعراض سرطان الرئة

على الجانب الآخر، وفقا لموقع "هيلث" تشمل الأعراض النموذجية لسرطان الرئة ما يلي:

















قد تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth





- سعال مستمر





- سعال الدم



- ضيق التنفس، خاصة مع النشاط



- صفير



- بحة في الصوت



- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"



- فقدان الوزن غير المبرر من المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك ، خاصة إذا كنت مدخنًا أو شخصًا يتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة السامة بانتظام.



