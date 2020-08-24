جثث على الطاولات.. ميليشيات الحوثي تقتحم مطعما يمنيا بالأسلحة والرشاشات ..فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة صادمة لاقتحام ميليشيات الحوثي لأحد المطاعم في مدينة تعز اليمنية بالأسلحة والرشاشات.





اقتحمت الميليشيات المطعم اليمني بالأسلحة الثقيلة، وصوبوا الرشاشات نحو الزبائن وعمال المطعم؛ مما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى بلغ عددهم نحو 22 شخصًا.





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كان المطعم يبدو طبيعيًا حيث جلس الزبائن لتناول وجباتهم بينما انشغل العمال في تحضير الطعام، عندما اقتحمت الميليشيات المكان ونشرت الرعب في زواياه.





يظهر المقطع محاولة هروب الزبائن والعمال من الرصاص الحي، فنزل بعضهم أسفل الترابيزات والكراسي فيما تفرق الباقيين في أماكن مختلفة.





جاء الاقتحام وإطلاق النار ضمن حملات الترويع والترهيب التي يمارسها الحوثي ضد اليمنيين ، من إطلاق رصاص عشوائي واقتحام المحلات من وقت لآخر.







