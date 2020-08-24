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منع إقامة الحفلات.. قرارات جديدة من ألمانيا لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:44 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال ياسر أبو معيلق، الكاتب الصحفى بـ برلين، إن عدم التزام المواطنين فى ألمانيا بالتدابير الاحترازية تسبب فى عودة الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد.

موضحًا أن هناك بعض المواطنين ذهبوا لقضاء الإجازات الخاصة بـ الصيف، وتسببت تلك التجمعات فى انتشار كورونا مرة أخرى.

وكشف أن ألمانيا تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة، وأكد أن أصحاب الشركات بدأوا فى اتخاذ إجراءات جديدة لعدم تجمع الموظفين.

ولفت إلى أن هناك قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها فى القريب لمنع التجمعات بسبب عودة الإصابات، منها منع إقامة الحفلات فى برلين.
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