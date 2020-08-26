سميرة عبد العزيز: محفوظ عبد الرحمن كان متخوفاً من كتابة مسلسل أم كلثوم.. فيديو

، هناك الكثير من أصدقائه جعلوه يخشى ذلك المرة، وقالوا له "انت داخل عرين الأسد ". قالت الفنانة سميرة عبد العزيز ، إن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن، عندما جاء لكتابة مسلسل "أم كلثوم"





وأضافت عبد العزيز خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن ممدوح الليثي شجع محفوظ عبد الرحمن على كتابة مسلسل ام كلثوم ، وبعدها ذهب محفوظ لشراء جميع المجلات القديمة؛ حتى يقرأ كل شيء كتب عن أم كلثوم .





، أن أثناء كتابة مسلسل أم كلثوم كنت انا اقوم بتصوير فيلم الوعد الحق وكنت اخرج صباحا ولا أعود الا في الليل واكدت علي انها هي من كانت ترّقم له المشاهد ألا مسلسل ام كلثوم . وأوضحت عبد العزيز أثناءأمألا





وتابعت : محفوظ قال لي انني سأقوم بتمثيل دور فاطمة ، "والدة ام كلثوم" ، ولم أنم حتى الصباح؛ لأنني كنت أقرأ جميع المشاهد .





وأشارت إلي أن والدة ام كلثوم كانت تقوم بإعداد الشوربة وتغطيتها وتأخذها إلى حفل أم كلثوم حتى لا ينظرها أحد وقمت بعمل ذلك في التصوير .



