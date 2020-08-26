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سميرة عبد العزيز: محفوظ عبد الرحمن كان متخوفاً من كتابة مسلسل أم كلثوم.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:49 ص
الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن، عندما جاء لكتابة مسلسل "أم كلثوم"، هناك الكثير من أصدقائه جعلوه يخشى ذلك المرة، وقالوا له "انت داخل عرين الأسد ".

وأضافت عبد العزيز خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن ممدوح الليثي شجع محفوظ عبد الرحمن على كتابة مسلسل ام كلثوم، وبعدها ذهب محفوظ لشراء جميع المجلات القديمة؛ حتى يقرأ كل شيء كتب عن أم كلثوم .

وأوضحت عبد العزيز ، أن أثناء كتابة مسلسل أم كلثوم كنت انا اقوم بتصوير فيلم الوعد الحق وكنت اخرج صباحا ولا أعود الا في الليل واكدت علي انها هي من كانت ترّقم له المشاهد  ألا مسلسل ام كلثوم .

وتابعت : محفوظ قال لي انني سأقوم بتمثيل دور فاطمة، "والدة ام كلثوم"، ولم أنم حتى الصباح؛ لأنني كنت أقرأ جميع المشاهد .

وأشارت إلي أن والدة ام كلثوم كانت تقوم بإعداد الشوربة وتغطيتها وتأخذها إلى حفل أم كلثوم حتى لا ينظرها أحد وقمت بعمل ذلك في التصوير .

وأكدت علي أنها معها منديل أم كلثوم التي غنت به اغنية انت عمرى ولونه أحمر وبه ذهب ومعه طرحة أعطتها لي احد اقارب ام كلثوم .
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