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أخبار العالم

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:47 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة.


وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 1576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 236429 حالة منذ تفشي الوباء.  
 

وتؤكد هذه الإحصاءات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة المنحنى التصاعدي للحالات الذي سجل في الأسابيع الماضية.


وأوضح المعهد الألماني أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 9280 حالة، وذلك عقب تسجيل ثلاث وفيات جديدة.


جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بكثافة في جميع أنحاء العالم.
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