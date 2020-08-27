تشكيل وادي دجلة فى مواجهة مصر المقاصة بالدوري المصري

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة مصر المقاصة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.





ويحتل فريق مصر المقاصة، قبل مباراة اليوم، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.





ويدخل وادي دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.





خط الدفاع: خالد رضا، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام وإسحق يعقوبو.





خط الوسط: محمد عبد العاطي، عمرو صالح ومحمد هلال.





الهجوم: عبدالكبير الوادي، رفيق كابو ومروان حمدي.



