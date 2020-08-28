أفضل طريقة لارتداء السويت شيرت

افضل طريقة لارتداء السويت شيرت من أكثر الصيحات التي يبحث عنها الكثير من الأسخاص سواء الرجال أو البنات، فيعتبر السويت شيرت من قطع الملابس الكاجوال والعملية التي لا غني عنها في خزانة ملابس كل شخص فهو من الصيحات المواكبة للموضة دائما.





ويتميز السويت شويت بتصميماته وألوانه المتعددة و المختلفة التي تتناسب مع مختلف الأذواق و تتناسب مع جميع الاجسام، فيحتار العديد من الأشخاص في افضل طريقة لارتداء السويت شيرت لكي يحصل على إطلالة جذابة و عصرية.





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- سويت شيرت تحته قميص

يفضل الكثير من الأشخاص و بالأخص الفتيات ارتداء السويت شيرت تحته قميص في فصل الشتاء فهو من الاستايلات التي تمنحك مظهرا جذابا و لإطلالة عصرية فيمكنك الاعتماد على هذا اللوك عند الذهاب إلي الجامعة أو الخروجات المعتمدة على الملابس الكاجوال، كما يساعد سويت شيرت تحته قميص على الشعور بالدفئ في فصل الشتاء.





- تنسيق السويت شيرت مع الحجاب

يعتبر السويت شيرت من القطع العلمية بالنسبة للفتيات المحجبات فهو يسهل تنسيقه مع قطع الملابس الاخري بالإضافة إلي ذلك يتسم بتصميماته الواسعة و الفضفاضة التي تتناسب مع الحجاب، كما أنه يمنحك الشعور بالراحة و سهولة الحركة عند ارتدائه، فيمكنك تنسيق السويت شيرت مع البنطلونات الفضافضة أو الجيبات مع الحجاب سوف يمنحك إطلالة كاجوال مميزة.





- طريقة لبس السويت شيرت للرجال

لم يقتصر السويت شيرت على الفتيات فقط فهو من الملابس التي تتناسب مع الرجال ايضا، فهناك العديد من الطرق التي يمكن للرجال ان يعتمد عليها عند ارتداء السويت شيرت فيمكن ارتدائه مع قميص و بنطلون جينز فتمنحه هذه إطلالة كاجوال انيقة او يمكنك تنسيقه مع شورت و تي شيرت بسيط أيضا، فهو من القطع العملية التي ينصح بأقتنائها دائما.





‎- سويت شيرت صيفي للبنات

يعتقد الكثير من الأشخاص أن السويت شيرت من قطع الملابس الشتوية ولكن هذا غير صحيح فيعتبر السويت شيرت من الأزياء التي تتناسب مع فصل الصيف ايضا فهناك العديد من التصميمات المصنوعة من الأقمشة الخفيفة و المناسبة لفصل الصيف و درجات الحرارة المرتفعة، ولأنه من القطع العملية فتحرص العديد من البنات بأرتداء السويت شيرت الصيفي في الخروجات النهارية.





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‎- سويت شيرت مفتوح

يتميز السويت شيرت بأنه متعدد التصميمات و الموديلات التي تتناسب مع مختلف الأذواق، فيفضل بعض الأشخاص أرتداء سويت شيرت مفتوح و تقوم بتنسيق تي شيرت بسيط أو قميص معه مما يمنحهم إطلالة جذابة و مختلفة، فيتسم السويت شيرت المفتوح بأنه يسهل تنسيقه مع قطع الملابس الاخري و يمكنك الأعتماد عليه كـ جاكيت.



