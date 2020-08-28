بعد واقعة التحرش.. الجمهور يطارد تميم يونس

تصدر الفنان تميم يونس، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حديثه عن واقعة تعرضه للتحرش على يد طبيب أسنان مشهور.





وقال تميم يونس فى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يروى فيها عن واقعة تعرضه للتحرش : "تعرضت فى سن 22 عاما للتحرش من قبل طبيب اسنان حيث كنت أرغب في إجراء عملية بفمى وهو كان طبيب عائلة خطيبتى" .





وأضاف تميم يونس قائلا : وفور وصولى قام بسؤالى عدد من الأسئلة وذلك أثناء وضعى فى البنج بعدها وجدته يتحرش بى ويمسك ببعض المناطق الحساسة وهو أمر اندهشت له كثيرا".









وأوضح تميم قائلا : "قاومته كثيرا ولكنه قرر أن يقنعنى بانى غير متزن وتحت تأثير المخدر وهو أمر لم يكن صحيحا".





واختتم يونس كلامه قائلا : الله يكون فى عون الفتيات اللاتي لم يستطعن البوح بهذه الأمور الى أهلن.