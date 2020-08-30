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بين الناس

أهالي شارع شبرا: زهقنا من التكاتك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد حسام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من احتلال سائقي التوك توك الطريق.

وقال حسام في شكواه نعاني نحن سكان شارع شبرا من احتلال سائقي التوك توك لتقاطع شارع روض الفرج مع شارع شبرا وإقامة موقف تكاتك عشوائي مما يتسبب في زحام كبير بشارع شبرا.

وأضاف أن بجوار الموقف العشوائي يوجد أمناء شرطة يقومون بتنظيم حركة سير السيارات ولكن دون التدخل في إزالة هذا الموقف العشوائي للتكاتك.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة وللقضاء علي الزحام وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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