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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:00 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 31 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام وهى أنه ليوم ، قد تستفيد ماليًا ، ولكن قد تضطر إلى بذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك.

يُنصح بتوخي الحذر في معاملاتك المالية. قد يزيد إجهادك فيما يتعلق بالوظائف. عليك أن تحاول تجنب الكلام القاسي ، وإلا فإنك ستقضي وقتك الثمين في ورطة دون داع.
.
نصيحة علم الابراج ..

سيكون اليوم يومًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لك على صعيد العمل. إذا كنت تقوم بأعمال تجارية ، فقد تزداد مسؤولياتك. أولئك الذين يقومون بهذه المهمة قد يواجهون الشدائد.

إذا كنت تتبنى أسلوب حياة منضبطًا ، يمكنك التخلص من المشاكل الصحية. حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع أفراد عائلتك ويمكن تلقي أي نصيحة مهمة من الأصدقاء.
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