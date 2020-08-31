شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



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شخصية اليوم وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 31 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام وهى أنه ليوم ، قد تستفيد ماليًا ، ولكن قد تضطر إلى بذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك.

يُنصح بتوخي الحذر في معاملاتك المالية. قد يزيد إجهادك فيما يتعلق بالوظائف. عليك أن تحاول تجنب الكلام القاسي ، وإلا فإنك ستقضي وقتك الثمين في ورطة دون داع. .

نصيحة علم الابراج ..



سيكون اليوم يومًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لك على صعيد العمل. إذا كنت تقوم بأعمال تجارية ، فقد تزداد مسؤولياتك. أولئك الذين يقومون بهذه المهمة قد يواجهون الشدائد.

