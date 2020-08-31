أخطاء تجنبيها قبل بدء الكيتو دايت تبطئ حرق الدهون

الكيتو هو نظام غذائى يتبعه الكثيرين مؤخرا ممن يفضلون اتباع نظام غنى بالبروتينات ولفقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية يجب استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية ، تمامًا من النظام الغذائي

يعدهو نظام غذائى يتبعه الكثيرين مؤخرا ممن يفضلون اتباع نظام غنى بالبروتينات ولفقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية يجب استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية ، تمامًا من النظام الغذائي





العنب



العنب

يحتوي العنب على كمية أعلى من الفركتوز مقارنة ببعض الفواكه الأخرى ، مثل الليمون لذلك ، يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية ، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي. يحتوي العنب على كمية أعلى من الفركتوز مقارنة ببعض الفواكه الأخرى ، مثل الليمون لذلك ، يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية ، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.





الجبن







يعد الجبن من الأطعمة التى يجب تجنبها عند اتباع نظام الكيتو فيؤثر محتوى الدهون في الجبن على إعاقة نظامك الغذائي ، مما يؤدي إلى إبطاء النتائج.





الذرة







غذاء جيد للأشخاص الذين لا يتبعون نظام كيتو الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يكون سلبيًا للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو. الذرة غنية





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قطع الدجاج الخالية من الدهون



