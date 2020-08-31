أخطاء تجنبيها قبل بدء الكيتو دايت تبطئ حرق الدهون

يعد الكيتو هو نظام غذائى يتبعه الكثيرين مؤخرا ممن يفضلون اتباع نظام غنى بالبروتينات ولفقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية يجب استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية ، تمامًا من النظام الغذائي
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وفقا لموقع هيلث قبل عمل أكلات كيتو دايت هناك أطعمة يجب تجنبها مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض تمامًا
العنب
العنبيحتوي العنب على كمية أعلى من الفركتوز مقارنة ببعض الفواكه الأخرى ، مثل الليمون لذلك ، يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية ، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.
الجبن
يعد الجبن من الأطعمة التى يجب تجنبها عند اتباع نظام الكيتو فيؤثر محتوى الدهون في الجبن على إعاقة نظامك الغذائي ، مما يؤدي إلى إبطاء النتائج.
الذرة
غذاء جيد للأشخاص الذين لا يتبعون نظام كيتو الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يكون سلبيًا للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو. الذرة غنية
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قطع الدجاج الخالية من الدهون
وتعد من اكلات نظام الكيتو دايت قطع الدجاج الخالية من الدهون أو شرائح اللحم على الرغم من أن متطلبات نظام كيتو الغذائي تحتوي على نسبة عالية من الدهون فبدلًا من ذلك ، اختر قطع اللحم الخالية من الدهون لأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية. وبهذه الطريقة ستتمكن من تلبية متطلباتك من الدهون دون الحاجة إلى تضمين الدهون المشبعة الضارة.