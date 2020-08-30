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عمرو طلعت : الانتهاء من 361 مكتب شهر عقاري خلال الفترة المقبلة .. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:55 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن اهتمام الرئيس السيسي بمشروع مصر الرقمية يؤكد أنه مشروع قومي.


وأضاف طلعت خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناه اكسترا نيوز ، انه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي سنقوم بميكنة 27 جامعة حكومية حتى تتم العملية التعليمية على نحو مميكن.


وأوضح عمرو طلعت ، أنه خلال الفترة المقبلة سنقوم بالانتهاء من 361 مكتب شهر عقاري وسيتم الانتهاء منها خلال 6 أسابيع .


وتابع أن المواطنين يمكنهم معرفة ما اذا كانت مكاتب البريد مزدحمة أم لا قبل الذهاب إليها .


واستكمل : تكنولوجيا المعلومات هي السبيل الأوحد  لضبط الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

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