عمرو طلعت : الانتهاء من 361 مكتب شهر عقاري خلال الفترة المقبلة .. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن اهتمام الرئيس السيسي بمشروع مصر الرقمية يؤكد أنه مشروع قومي.
وأضاف طلعت خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناه اكسترا نيوز ، انه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي سنقوم بميكنة 27 جامعة حكومية حتى تتم العملية التعليمية على نحو مميكن.
وأوضح عمرو طلعت ، أنه خلال الفترة المقبلة سنقوم بالانتهاء من 361 مكتب شهر عقاري وسيتم الانتهاء منها خلال 6 أسابيع .
وتابع أن المواطنين يمكنهم معرفة ما اذا كانت مكاتب البريد مزدحمة أم لا قبل الذهاب إليها .
واستكمل : تكنولوجيا المعلومات هي السبيل الأوحد لضبط الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين .