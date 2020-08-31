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اقتصاد

هند فتحي تكشف أبرز التعاقدات الجديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:51 ص
قناة السويس
قناة السويس
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قسم الاقتصاد
قالت هند فتحي، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الموانئ استمرت في العمل خلال فترة جائحة كورونا.

وتابعت هند فتحي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد ، ان المهندس محمد  يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز التعاقدات الأخيرة للمنطقة ، ومن بينها التعاقد مطلع العام الجاري على تشغيل رصيف دحرجة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد حيث تم التعاقد مع تحالف عالمي».

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وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوطين الصناعة بالمناطق الصناعية وهو ما أسعد جميع العاملين بالمنطقة الاقتصادية.
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