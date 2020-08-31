هند فتحي تكشف أبرز التعاقدات الجديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو

قالت هند فتحي، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الموانئ استمرت في العمل خلال فترة جائحة كورونا.
وتابعت هند فتحي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد ، ان المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز التعاقدات الأخيرة للمنطقة ، ومن بينها التعاقد مطلع العام الجاري على تشغيل رصيف دحرجة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد حيث تم التعاقد مع تحالف عالمي».
اقرأ أيضا:
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوطين الصناعة بالمناطق الصناعية وهو ما أسعد جميع العاملين بالمنطقة الاقتصادية.