بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

كرم الله بني آدم بالمظهر الحسن، وأعطانا من نعمه ما لا يعد أو يحصى، لكن مبدأ الاختلاف الخاطئ الذي ينصاع إليه البعض دون وعي جعل رجلًا غريب الأطوار ينفق أكثر من 6000 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 127.680 جنيها مصريا) على إضافة عدد من التغييرات الغريبة لجسمه والتي كانت من ضمنها "إزالة أذنيه".





ويقول رجل يدعى «ساندرو» مشهور باسم السيد Skull Face، إنه على الرغم من أن الناس يصفونه بأنه مريض عقليًا، إلا أن ذلك جعله أكثر ثقة، فيشفق الناس على طريقة تشويهه لجسده بغرابة شديدة بينما هو مستمر دون أن يأبه لهم.





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وخضع الشاب البالغ من العمر 39 عامًا من فينسترفالد بألمانيا، لسلسلة من التعديلات الشديدة على الجسم، بما في ذلك غرز مدببة على الجبهة، الساعد وظهر اليد، كما شق لسانه إلى نصفين، وأكثر من ذلك.





وفي العام الماضي، أزال ساندرو ، كلتا أذنيه ، واحتفظ بهما في جُرَّة، ويقول إن قراره بتغيير جسده بهذه الطرق الجذرية يأتي من القلب ، وليس نابعا من أي رغبة في الظهور بمظهر رائع، و مع ذلك فإن المظهر الشاذ لا يناسب الجميع، إذ يعترف ساندرو بأنه يتلقى الكثير من التعليقات المسيئة عندما يكون خارج المنزل، فوصفه بعض الأشخاص بأنه "مريض" و"مضطرب" و"مجنون".



