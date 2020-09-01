لعقد اجتماعات مؤسسية.. رئيس الوزراء الإيطالي يزور لبنان خلال أيام

يزور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الأيام المقبلة، لعقد اجتماعات مؤسسية، بحسب ما أفاد به قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية.





وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، زار بيروت 24 أغسطس الماضي، لتقديم الدعم الإيطالي للشعب اللبناني، بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس.





ويأتي إعلان زيارة رئيس الوزراء الإيطالي المرتقبة، في وقت وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إلى العاصمة اللبنانية، في ثاني زيارة له خلال أقل من شهر.





واستهل ماكرون زيارته، بزيارة السيدة فيروز في منزلها بعيدا عن الإعلام، وذلك وفق جدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان.



