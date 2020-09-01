الإصابة بالسكتة القلبية.. احذرى هذه الأنواع من الملح

أضرار الملح كثيرة ووخيمة على صحتك أكثر مما يمكن أن تتخيله مع ذلك ويأتي معظمها من الأطعمة المصنعة و يؤدي هذا إلى تفاقم مخاطر المشكلات الصحية إليك ما يمكن أن يحدث من أضرار الملح

أضرار الملح الصينى



أضرار الملح البحرى

ووفقا لموقع هيلث عندما يكون لديك نظام غذائي غني بالصوديوم ، فإن الكلى تتخلص من كمية أقل من الماء ، وبالتالي يرتفع ضغط الدم. هذا يمكن أن يسبب الفشل الكلوي















للتخلص من أضرار الملح الزائد يمكنك إتباع النصائح التالية ..





- شراء الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضروات واللحوم ، والحد من استهلاك الأطعمة المعلبة المضاف إليها الملح.



- تأكد من حصولك على الكثير من البوتاسيوم في نظامك الغذائي. يمكن للبوتاسيوم أن يقاوم آثار الملح الزائد ويخفض ضغط الدم. من الناحية المثالية ، يجب أن تستهدف 3500 - 4700 مجم يوميًا.