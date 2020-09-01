الإصابة بالسكتة القلبية.. احذرى هذه الأنواع من الملح

أضرار الملح كثيرة ووخيمة على صحتك أكثر مما يمكن أن تتخيله مع ذلك ويأتي معظمها من الأطعمة المصنعة و يؤدي هذا إلى تفاقم مخاطر المشكلات الصحية إليك ما يمكن أن يحدث من أضرار الملح
أضرار الملح الصينى
استهلاك كميات كبيرة من الملح الصينى إلى ارتفاع ضغط الدم و السكر في الدم والسمنة وارتفاع الكوليسترول و احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم للحامل
أضرار الملح البحرى
أضرار الملح البحرى كثيرة فتشمل الصداع النصفي ومشاكل في القلب والسكتات القلبية وآلام الصدر وزيادة ضربات القلب.
ووفقا لموقع هيلث عندما يكون لديك نظام غذائي غني بالصوديوم ، فإن الكلى تتخلص من كمية أقل من الماء ، وبالتالي يرتفع ضغط الدم. هذا يمكن أن يسبب الفشل الكلوي
أما الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الملح في نظامهم الغذائي يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. يحدث هذا لأن الملح يجعلك تحتفظ بالمياه ، مما يجعل قلبك يضخ الدم أكثر
للتخلص من أضرار الملح الزائد يمكنك إتباع النصائح التالية ..
- تجنب أو قلل بشدة من الأطعمة المصنعة و تحتوي العديد من هذه المنتجات على الكثير من الملح ولا تحتوي على عناصر غذائية عالية.
- شراء الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضروات واللحوم ، والحد من استهلاك الأطعمة المعلبة المضاف إليها الملح.
- تأكد من حصولك على الكثير من البوتاسيوم في نظامك الغذائي. يمكن للبوتاسيوم أن يقاوم آثار الملح الزائد ويخفض ضغط الدم. من الناحية المثالية ، يجب أن تستهدف 3500 - 4700 مجم يوميًا.