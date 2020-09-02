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رياضة

أحمد جعفر: الزمالك يفتقد للحلول الهجومية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن فييرا كان يقدم هدايا للاعبين في المعسكرات؛ لمعالجتهم نفسيًا ولكنه تعرّض للظلم في الزمالك وكنا الأفضل في مصر ولم نخسر في عهده.

وقال جعفر خلال تصريحات لبرنامج الماتش الذي قدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "وضعت هدفًا أمامي بالعودة للزمالك بعد الرحيل من إنبي، وعدت بعد ما تحدث معي أحمد مرتضى منصور.

وأضاف أن الزمالك حاليًا جيد لكن هناك قلقًا لعدم وجود بدلاء أسماء قوية على الدكة،، ولا يوجد بديل لأشرف بن شرقي.

وأتم المستوى الفني للزمالك تراجع آخر مباراة، وأزمة الفريق عدم وجود حلول هجومية كثيرة.
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