أحمد جعفر: الزمالك يفتقد للحلول الهجومية

أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن فييرا كان يقدم هدايا للاعبين في المعسكرات؛ لمعالجتهم نفسيًا ولكنه تعرّض للظلم في الزمالك وكنا الأفضل في مصر ولم نخسر في عهده.
وقال جعفر خلال تصريحات لبرنامج الماتش الذي قدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "وضعت هدفًا أمامي بالعودة للزمالك بعد الرحيل من إنبي، وعدت بعد ما تحدث معي أحمد مرتضى منصور.
وأضاف أن الزمالك حاليًا جيد لكن هناك قلقًا لعدم وجود بدلاء أسماء قوية على الدكة،، ولا يوجد بديل لأشرف بن شرقي.
وأتم المستوى الفني للزمالك تراجع آخر مباراة، وأزمة الفريق عدم وجود حلول هجومية كثيرة.