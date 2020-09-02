AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكان: 200 مليار جنيه أٌنفقت في مشروعات الإسكان حتى الآن.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:21 ص
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي بدأنا العمل به في منتصف 2014، لافتة إلى أن الإعلانات عن شقق الإسكان الاجتماعي وصلت إلى 13 إعلانا.

وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، : اننا وقعنا عقودا مع 321 ألف مستفيد، حصلوا على تمويل عقاري من البنوك تصل إلى 32 مليار جنيه.

وأوضحت عبد الحميد ، أن تكلفة البرنامج بأكمله 200 مليار جنيه، ونخطط لبناء مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024.

وأشارت إلى أن الاسكان الاجتماعي يستهدف منخفضي الدخل في المقام الاول، مؤكدة أن الدولة تدعم الاسكان الاجتماعي .

ولفتت إلى أنه خلال الـ 13 إعلانا السابقين؛ طرحنا شققا في 27 محافظة، مؤكدا أن العمل يوم بدفع 15% مقدم من قيمة الوحدة ويتم التقسيط على 3 سنوات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بخلاف قيمة الأرض.. الإسكان: 200 مليار تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي

تنفيذا لتكليفات السيسي.. رئيس الوزراء يبحث توفير 30 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي

القسط يبدأ من 2000 جنيه.. الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة في 13 محافظة

الأسعار والأماكن والمِساحات.. تفاصيل مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل.. فيديو

النشرة الاقتصادية.. الذهب يرتفع 15 جنيها .. طرح 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل في 13 مدينة ..استعدادات وزارة التموين لـ عيد الأضحى..البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

لمدة عامين.. اختيار الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عضوًا بالتزكية بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية تعلن السيرة الذاتية للوزير حسن عبد الشافي رئيسها الجديد

أحمد جعفر: ميدو وصفني بالمهاجم رقم ستة.. ورئيس النادي وعدني برحيله

حكم صلاة المرأة بدون جورب.. أمين الفتوى يوضح

دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو

مصر للطيران تسير 27 رحلة جوية منتظمة اليوم لنقل 2800 راكب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 52 مليون مشاهدة على يوتيوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها بـ الديك الرومي الملفوف.. عجوز بريطاني يعتدي على امرأة محجبة وطفلتها بألفاظ مسيئة .. فيديو

دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو

باللكمات وشد الشعر.. خناقة عنيفة بين فتاتين على متن طائرة| فيديو