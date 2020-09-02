الإسكان: 200 مليار جنيه أٌنفقت في مشروعات الإسكان حتى الآن.. فيديو

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي بدأنا العمل به في منتصف 2014، لافتة إلى أن الإعلانات عن شقق الإسكان الاجتماعي وصلت إلى 13 إعلانا.





وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، : اننا وقعنا عقودا مع 321 ألف مستفيد، حصلوا على تمويل عقاري من البنوك تصل إلى 32 مليار جنيه .





عبد الحميد ، أن تكلفة البرنامج بأكمله 200 مليار جنيه، ونخطط لبناء مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024. وأوضحتجنيه،بحلول





وأشارت إلى أن الاسكان الاجتماعي يستهدف منخفضي الدخل في المقام الاول، مؤكدة أن الدولة تدعم الاسكان الاجتماعي .





ولفتت إلى أنه خلال الـ 13 إعلانا السابقين؛ طرحنا شققا في 27 محافظة، مؤكدا أن العمل يوم بدفع 15% مقدم من قيمة الوحدة ويتم التقسيط على 3 سنوات .



